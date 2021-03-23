مكافحة الجائحة.. محور لقاء بلديات الرجبان وجادو والرحيبات

شهدت مدينة الرجبان بالجبل الغربي اجتماعاً طارئاً لعمداء بلديات الرجبان وجادو والرحيبات بحضور رؤساء اللجان المكلفة بمكافحة جائحة كورونا في إطار التشاور والتنسيق بين البلديات الثلاث في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بعدد من مدن جبل نفوسه.

وتمحور الاجتماع على تجهيز مركز العزل القريعة في مدينة جادو كمركز إقليمي متكامل يتولى معالجة حالات الإصابة بالبلديات الثلاث ومتابعة أوضاع مراكز العزل بكل من شكشوك والرحيبات والرجبان وتوفير جهاز PCR لإجراء التحاليل بمركز مكافحة الأمراض فرع الرجبان.

كما ناقش المجتمعون معالجة مشكلة نقص الكوادر الطبية ودفع مستحقات الكوادر العاملة بالمراكز العزل، أيضاً ‏توفير مادة الأكسجين لمركز عزل شكشوك وتم الاتفاق العمل على تأمين الاحتياجات الضرورية الخاصة بالكوادر الطبية وفرق الرصد والتقصي من قبل المجالس البلدية ووضع خطة عمل متكاملة بتعاون مشترك بين جميع الجهات الطبية والأمنية والمدنية، إضافة إلى إشراك المواطن بهدف إطلاق حملات توعوية بالبلديات الثلاث، علاوةً على تشكيل فريق عمل يضم عمداء البلديات ورؤساء اللجان الطبية لتواصل مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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