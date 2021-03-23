تقرير غاني: مساع لوقف الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

ليبيا – سلط تقرير استقصائي نشره الموقع الرسمي الناطق بالإنجليزية لراديو “بيس أف أم أون لاين” الغاني الضوء على حال المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن دائرة الهجرة الغانية تأكيدها أن 5% فقط من الغانيين ينجحون في الوصول عبر السواحل الليبية إلى أوروبا فيما يقتل المتبقي لغرق قوارب التهريب ويتخذ الآخرون من ليبيا مستقرًا لهم أو يكونون في مسعكرات الاعتقال والسجون.

وأضاف التقرير أن عددًا كبيرًا من هؤلاء يموتون جوعًا وعطشًا أو بسبب الانتهاكات البشرية والتعذيب في الصحراء، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتنسيق مع فرع منظمة الهجرة الدولية في غانا على مبادرة تهدف لإعادة إدماج العائدين من ليبيا في المجتمع الغاني ووقف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح التقرير أن هذه المبادرة التي تحمل عنوان “مبادرة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة المشتركة لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم – غانا” لها تأثير كبير في تعزيز حوكمة الهجرة وزيادة الوعي بمخاطر غير الشرعية منها وخلق الفرص للشباب الغانيين.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية