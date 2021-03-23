أفريكا إنتلجينس: الكبير يسعى لتعزيز مكانته والبقاء بمنصبه عبر التعاون مع بريطانيا

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “أفريكا إنتلجينس” الفرسنية الناطقة بالإنجليزية للنشاطات الأخيرة لمحافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى احتفاظ الكبير بمنصبه في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومساعيه لتحقيق المزيد من الإنجازات لنفسه ومن بينها سعيه لطمأنة المستثمرين البريطانيين فهو سيحل الثلاثاء ضيف شرف في مؤتمر اختصاصي.

وأضاف التقرير أن الكبير سيحل ضيف شرف في مؤتمر مجلس الأعمال الليبي البريطاني الذي يركز على الاستثمار في قطاع المصارف والتأمين بمشاركة داميان مور المبعوث التجاري لرئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تونس وليبيا، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع تكثيف لندن لديبلوماسيتها الاقتصادية.

وتحدث التقرير عن لقاء جمع السفير البريطاني نيكولاس هوبتون مع رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله في الـ11 من مارس الجاري لبحث زيادة التعاون في مجال شركات النفط والغاز، فضلًا عن اجتماع آخر لهوبتون مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبد الله الفلاح في الـ17 من ذات الشهر.

وأشار التقرير إلى محاولات فاشلة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لإقالة الكبير من منصبه الذي تولاه منذ العام 2011 بسبب حرب النفوذ على عائدات النفط، مبينًا أن محافظ المصرف المركزي في طرابلس مقرب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك عبد الله.

وأختتم التقرير بالحديث عن قيام مؤسسة النفط في طرابلس في الـ17 من مارس الجاري بتحويل ما قيمته قرابة الـ4 مليارات دولار من إيرادات التصدير للخام المحفوظة في المصرف الخارجي الليبي إلى حساب خاصة بالمصرف المركزي في طرابلس.

ترجمة المرصد – خاص

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