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التيجاني يبحث مع هوبتون سبل تعزيز التعاون الأمني مع بريطانيا

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد التيجاني مع السفير البريطاني نيكولاس هوبتون سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا.

ووفقا لبيان صادر عن داخلية حكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصة في المجالات الأمنية فيما أبدى التيجاني استعداده للتعاون مع الجانب البريطاني في جوانب التدريب وتطوير قدرات المنتسبين الأمنية.

وثمن هوبتون عملية التداول السلمي للسلطة في ليبيا عبر اختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان فيما أشار التيجاني إلى أن مهمة الحكومة رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد ولم الشمل وصولا إلى انتخابات رئاسية قادمة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ججهاز مكافحة المخدرات والتهريب يعمل مع وحدات جهازعسكري ليبي ـ عربي ـ مسلح –
    – يملك من القواذف والاجهزة والمعدات العسكرية والطائرات الحربية المجهزة والمروحيات ومعدات التدمير ما يكفي لتدمير منطقة على نطاق خمسة الالاف كيللو متر مربع تدمير كامل يصل لعمق عشرة أمتار تحت سطح علوه اربعة طوابق ـ
    فعلى المواطنين أوأدارات المافحة والقصاص ولأأعتقال في البلديات القاطنين في أي منطقة تبليغ السكان بتسليم أي شخص ومهما كان شخصه غني أومسؤل أو تاجر مجوهرات أو تاجر حلوبات أوغيره ـ والقبض عليهم داخل البلديات خلال يومين ـ أوقبل دخول شهر رمضان المبارك وإن لزم الأمر أو تم التعطيل أوالمماطلة سيتم استخدام الطيران الحربي العسكري لتدمير أي قصور فالمنطقة بشكل تدميري بعمق معين ـ
    لو لم يتم تسليم الجناة أو العصاة ـ لأدارة القصاص الشرعي وتنفيذ الأجراءات ـ والتحقيق في جرائمهم وتفتيش أوكارهم ـ وتقديم ملفاتهم لأدارة القصاص اشرعي في المنطقةـ ،إنتهى ………….

    رد

  • جهاز مكافحة المخدرات والتهريب يعمل مع وحدات جهازعسكري ليبي ـ عربي ـ مسلح –
    – يملك من القواذف والاجهزة والمعدات العسكرية والطائرات الحربية المجهزة والمروحيات ومعدات التدمير ما يكفي لتدمير منطقة على نطاق خمسة الالاف كيللو متر مربع تدمير كامل يصل لعمق عشرة أمتار تحت سطح علوه اربعة طوابق ـ
    فعلى المواطنين أوأدارات المافحة والقصاص ولأأعتقال في البلديات القاطنين في أي منطقة تبليغ السكان بتسليم أي شخص ومهما كان شخصه غني أومسؤل أو تاجر مجوهرات أو تاجر حلوبات أوغيره ـ والقبض عليهم داخل البلديات خلال يومين ـ أوقبل دخول شهر رمضان المبارك وإن لزم الأمر أو تم التعطيل أوالمماطلة سيتم استخدام الطيران الحربي العسكري لتدمير أي قصور فالمنطقة بشكل تدميري بعمق معين ـ
    لو لم يتم تسليم الجناة أو العصاة ـ لأدارة القصاص الشرعي وتنفيذ الأجراءات ـ والتحقيق في جرائمهم وتفتيش أوكارهم ـ وتقديم ملفاتهم لأدارة القصاص اشرعي في المنطقةـ ،إنتهى ………….

    رد