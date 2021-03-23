التيجاني يبحث مع هوبتون سبل تعزيز التعاون الأمني مع بريطانيا

ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد التيجاني مع السفير البريطاني نيكولاس هوبتون سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا.

ووفقا لبيان صادر عن داخلية حكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصة في المجالات الأمنية فيما أبدى التيجاني استعداده للتعاون مع الجانب البريطاني في جوانب التدريب وتطوير قدرات المنتسبين الأمنية.

وثمن هوبتون عملية التداول السلمي للسلطة في ليبيا عبر اختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان فيما أشار التيجاني إلى أن مهمة الحكومة رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد ولم الشمل وصولا إلى انتخابات رئاسية قادمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية