غريمالدي لـ التيجاني: داعمون لكم في مجالات أمنية من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية

ليبيا- أكد السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في مجالات مختلفة وعديدة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن التأكيد الإيطالي جاء خلال لقاء جمع غريمالدي بالوزير خالد اليتجاني تم خلاله بحث التعاون بمجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل وفقا للاحتياجات والأولويات التي تراها الوزارة مع دعمها لمراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وثمن التيجاني الدور الإيطالي في مستجدات الملف الليبي ودعم إيطاليا ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية التي تهدف إلى بناء ديمقراطية حقيقية وصولا إلى الانتخابات مبينا أن العلاقات الليبية الإيطالية لها تاريخ طويل مبني على الاحترام المتبادل وفق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية بين الدول.

بدوره السفير الإيطالي التهاني لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بمناسبة توليه مهام الوزارة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد معربا عن سعادته باللقاء الذي سيكون من شأنه تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا وإيطاليا خصوصا في المجالات الأمنية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية