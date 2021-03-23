السفير الالماني يبحث مع اللافي مسألة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا- تدارس السفير الألماني في ليبيا أولفير أوفتشا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مسألة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وبحسب تغريدة لأوفتشا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وما جاء في وكالة الأنباء الألمانية وتابعتهما صحيفة المرصد تبادل السفير مع اللافي وجهات النظر بشأن الخطوات المقبلة للعملية السياسية وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة والأرضية القانونية للانتخابات.

يشار إلى أن اللافي تم اختياره إلى جانب موسى الكوني لموقع نيابة رئاسة المجلس الرئاسي التي يحتلها محمد المنفي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية