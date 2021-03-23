ليبيا الان

السفير الالماني يبحث مع اللافي مسألة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- تدارس السفير الألماني في ليبيا أولفير أوفتشا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مسألة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وبحسب تغريدة لأوفتشا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وما جاء في وكالة الأنباء الألمانية وتابعتهما صحيفة المرصد تبادل السفير مع اللافي وجهات النظر بشأن الخطوات المقبلة للعملية السياسية وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة والأرضية القانونية للانتخابات.

يشار إلى أن اللافي تم اختياره إلى جانب موسى الكوني لموقع نيابة رئاسة المجلس الرئاسي التي يحتلها محمد المنفي.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك