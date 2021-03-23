“السباعي”: على “حكومة الدبيبة” دعم لقاءات قبائل المنطقة الشرقية ضد “مليشيات حفتر”

طالب علي السباعي، عضو مجلس النواب المقاطع، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، بضرورة دعم حكومة الدبيبة لاجتماعات المنطقة الشرقية ضد من وصفهم بـ “مليشيات حفتر”.
وقال «السباعي»، المعروف بتحريضه المستمر ضد الجيش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “ما يجري من لقاءات واجتماعات من مكونات وقبائل المنطقة الشرقية ضد ميليشيات حفتر الخارجة عن القانون يصب في مصلحة الوطن في جملته” بحسب ادعائه
وأضاف النائب المقرّب من جماعة الإخوان: “وعلى حكومة الوحدة الوطنية دعم هذه اللقاءات وتحقيق مطالبها المشروعة” بحسب كلامه.
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