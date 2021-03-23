“السباعي”: على “حكومة الدبيبة” دعم لقاءات قبائل المنطقة الشرقية ضد “مليشيات حفتر”

طالب علي السباعي، عضو مجلس النواب المقاطع، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، بضرورة دعم حكومة الدبيبة لاجتماعات المنطقة الشرقية ضد من وصفهم بـ “مليشيات حفتر”.

وقال «السباعي»، المعروف بتحريضه المستمر ضد الجيش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “ما يجري من لقاءات واجتماعات من مكونات وقبائل المنطقة الشرقية ضد ميليشيات حفتر الخارجة عن القانون يصب في مصلحة الوطن في جملته” بحسب ادعائه

وأضاف النائب المقرّب من جماعة الإخوان: “وعلى حكومة الوحدة الوطنية دعم هذه اللقاءات وتحقيق مطالبها المشروعة” بحسب كلامه.