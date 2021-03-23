«السني»: المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن طالبت بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

أعلن الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، والمستشار السابق لفائز السراج، أن المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن رحبت باختيار واعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال السني في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في إطار التشاور والتنسيق مع الدول الأفريقية بخصوص تطورات الوضع السياسي في ليبيا وقبل الإحاطة الخاصة بليبيا يوم الأربعاء المقبل، عُقد اجتماع مع ممثلي المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن A3+1 «تونس، النيجر، كينيا وسانت فنسن وغرانادين» وبحضور مندوبة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة”.

وأضاف “رحبت المجموعة الأفريقية باختيار واعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين أهمية دعم مخرجات الحوار السياسي الليبي في تونس، والعمل على إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وسحب أسلحتهم، لمنع هذه المجموعات من زعزعة أمن واستقرار المنطقة وخلق صراعات جديدة”.

وتابع في تغريدة أخرى “عقدت اليوم اجتماعاً مع مندوب الهند السفير ت.س ترمورتي رئيس لجنة العقوبات الخاصة بليبيا، حيث تم استعراض عمل اللجنة وبحث نتائج تقرير فريق الخبراء الذي صدر مؤخراً والذي شمل الفترة بين اكتوبر2019-يناير2021. كما تم خلال اللقاء نقاش تحديات متابعة وتنفيذ توصيات فريق الخبراء في مجلس الأمن”.