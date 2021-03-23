سميرة الفرجاني: حكومة الدبيبة تشتغل ضد “قانون الوطن” وكل قراراتها باطلة

أكدت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، أن بعض الليبيين يعتقدون أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يحمل “عصًا سحرية” لحل جميع مشاكلهم والانقسامات المفتعله، وهو أمر غير حقيقي من وجهة نظرها.

قالت “الفرجاني”، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، “لاحظت كميه الوهم الذي يعيشه البعض ويصوروا كأن الدبيبة لديه العصا السحريه لحل كل مشاكلهم والانقسامات المفتعله، فقررت أن أقول لاتنتظرو منه أن يفعل شئ ضد الانقلابيين ولا أن يعترف بقانون البلد ولا أن يحاسب المجرمين ولا أن يطبق العدل والقانون، ولا أن يخرج المرتزقه الذي يعج بهم الوطن”، بحسب قولها.

وتابعت؛ “لأنه بكل بساطه جاء وفق الاتفاق السياسي وهذا أغلب بنوده داعمه للانقلاب وهذا الاتفاق كُتب في غرفه أبو ظبي للانقلابات ومن يقوم الآن بالوصاية علي ليبيا وفق هذا الاتفاق هم دول الحوار السياسي والتي هي نفسها الدول الراعيه للانقلاب”، بحسب ادعائها.

وأردفت “ولهذا ابعدو عنكم الأوهام فوالله لن يفعل شئ ضدهم لأنه لو فعلها فسيخرجونه من المشهد الذي عمل لسنوات لكي يكون فيه، لهذا لاتضعو آمال كبيره علي شخص جاء وفق الاتفاق السياسي ويرأس حكومة هي غير ذي صفه وفق القانون الليبي وكل قراراتها باطله”، على حد زعمها.

وختمت “يعني حكومة تشتغل ضد قانون الوطن ومع قانون الأمم المتحدة الذي أقرته لنا بواسطه الاتفاق السياسي، وبناء على ما ذكرت لن أتوقف يوما عن لعن وشتم الخونه الموقعين علي الاتفاق السياسي الذي أوصلنا لهذا الطريق المسدود”، بحسب تعبيرها.