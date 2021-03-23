السني: المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تؤكد أهمية إخراج المرتزقة من ليبيا

أكد ممثلي المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن على أهمية دعم مخرجات الحوار السياسي الليبي في تونس، والعمل على إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وسحب أسلحتهم، لمنع هذه المجموعات من زعزعة أمن واستقرار المنطقة وخلق صراعات جديدة بحسب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني.

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وقال السني في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “في إطار التشاور والتنسيق مع الدول الأفريقية بخصوص تطورات الوضع السياسي في ليبيا وقبل الإحاطة الخاصة بليبيا يوم الأربعاء القادم، عُقد اجتماع مع ممثلي المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن A3+1 تونس، النيجر، كينيا و سانت فنسن وغرانادين وبحضور مندوبة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة” مضيفا “رحبت المجموعة الأفريقية باختيار واعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين على أهمية دعم مخرجات الحوار السياسي الليبي في تونس،والعمل على إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وسحب أسلحتهم، لمنع هذه المجموعات من زعزعة أمن واستقرار المنطقة وخلق صراعات جديدة”.