وزارة المالية: الاتفاق على تكوين مجلس للسياسات الاقتصادية

اتفق وزراء المالية طارق عبد السلام والتخطيط فاخر مفتاح والمواصلات محمد الشهوبي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال اجتماعهم على تكوين مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ المصرف المركزي والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين لأجل رسم السياسات التي ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن المجلس سيعمل بالتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي لخلق اقتصاد متنوع يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب الليبي كما جرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارات المعنية بذات الشأن في إطار تنظيمي لمجلس السياسات الاقتصادية.

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد بدعوة من محافظ مصرف ليبيا المركزي بند الميزانية العامة للدولة وآليات تنفيذها بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة

وأكدت وزارة المالية أن الاجتماع يأتي سعياً من حكومة الوحدة الوطنية لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية.