نواب عن «فزان» يطالبون بنقل رئاسة «النواب» إليهم بعد حصول المنطقة الشرقية على «الرئاسي»

طالب عدد من النواب عن المنطقة الجنوبية «فزان» بنقل رئاسة مجلس النواب إليهم؛ بعدما تحصلت المنطقة الشرقية على رئاسة المجلس الرئاسي.

وكان النائب وعضو ملتقي الحوار السياسي زياد دغيم، قد أكد أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة، أعلن في جلسة للمجلس عن اتفاق تم بينه والمستشار عقيلة صالح للإبقاء علي المناصب السيادية الحالية وتجاوز مخرجات الحوار السياسي واتفاق بوزنيقة.

وقال دغيم في تصريح خاص لـ«الساعة 24»: “ليس من حق عقيلة صالح وخالد المشري مصادرة مخرجات الاتفاق السياسي أو إرادة المجلسين”.

وأضاف ““للأسف أصبح إصلاح البرلمان يمر عبر تغيير رئاسته وإعادة الحق المغتصب إلى إقليم فزان وأحقيته برئاسة البرلمان وفق ما تم الاتفاق عليه تأسيسيا بمبادرة المستشار عقيلة صالح، أما مجلس الدولة فله تغيير رئاسته الشهر المقبل”.