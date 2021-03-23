وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصحة للنفط في بنغازي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيسها مصطفى صنع الله وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصحة للنفط بمدينة بنغازي (بمنطقة قنفودة).

وقال صنع الله “نهنئ الجميع على هذا الحدث الهام والذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لجميع العاملين وأهاليهم وعائلاتهم بالمنطقة الشرقية، حيث تم مراعاة بأن تكون هذه المصحة مواكبة لأحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في مجال الصحة من جميع الجوانب، وبما يليق بمستخدمي قطاع النفط، وقد قامت لجنة الإدارة بمصحة النفط بوضع كافة التصاميم الإنشائية الأولية لهذا المشروع الحيوي الهام، والذي سيكون أحد أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الوقت الراهن”.

وحضر وضع حجر الأساس أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير، جادالله العوكلي، العماري محمد، وجميع رؤساء شركات المؤسسة، وجمع من المدراء العموم ومدراء الإدارة بالمؤسسة وشركات القطاع.