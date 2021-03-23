السفير الألماني يؤكد مجددا دعم بلاده للرئاسي، والحكومة

جدد سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، دعم بلاده للمجلس الرئاسي، وللحكومة، ورغبتها في تطوير علاقات التعاون مع ليبيا .

الموقف الألماني نقله السفير “أوليفر أوفتشا” خلال استقباله أمس من قبل عضو المجلس الرئاسي “عبد الله حسين اللافي ” .

وذكر مصدر بالمكتب الاعلامي بالمجلس الرئاسي لوكالة الانباء الليبية أن المقابلة تناولت تبادل الآراء حول الخطوات المقبلة للعملية السياسية، وانسحاب القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، وإعادة توحيد المؤسسات، بالإضافية إلى توفير المناخ المناسب لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.