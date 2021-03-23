عبدالرحمن العبار: البعثة الأممية تباعدت عن لجنة الحوار بعد اختيار السلطة التنفيذية

أكد المستشار عبدالرحمن العبار عضو ملتقي الحوار السياسي، أن البعثة الأممية تتبع أسلوبًا غامضًا حيث تباعدت عن لجنة الحوار بعد أداء مهامها في اختيار السلطة التنفيذية.

وقال «العبار» إن “الغموض الواضح من البعثة الأممية وتباعدها عن لجنة الحوار بعد أداء مهمتها في اختيار السلطة التنفيذية وإيقاف عمل اللجنة القانونية أتاح الفرصة وهيأ المناخ لظهور أصوات تحاول أن تلتف على خارطة الطريق التي رسمتها لجنة الحوار بوجهات نظر تصب معظمها نحو القفز على إجراء الانتخابات”

وفي سياق متصل عبرت المحامية والناشطة السياسية، والمدعوة من طرف البعثة الأممية لحضور حوار تونس، آمال بوقعيقيص، قبل أيام عن استغرابها من توقف اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي بعد أن كانت على وشك من الانتهاء من إعداد القاعدة الدستورية للاستحقاقات الانتخابية القادمة

وقالت “بوقعيقيص”، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:”ما أفاد به د، عماد السايح حقيقة يبدو أنه لا انتخابات ستلوح في الأفق واللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي متوقفة بعد أن كانت قاب قوسين أو ادنى من الأنتهاء من القاعدة الدستورية”.

وأضافت؛ “وسيصدر عن اللجنة بيان تخلي فيه مسئوليتها عن هذا الوقف المتعمد خلال الأيام القليلة القادمة بسبب توقف العمل في الملتقى بناء على إرادة أممية وليس بسبب التقصير ويجب أن تبقى إرادة الشعب الليبي فوق الجميع”.