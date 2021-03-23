طائرة وفد «حكومة الدبيبة» تصل مطار بنينا استعداد لمراسم التسليم والتسلم مع «المؤقتة»

رجحت مصادر، مقربة من حكومة الوحدة الوطنية، أن تتم مراسم التسليم والتسلم، اليوم الثلاثاء، بين الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الساعة 24»: “إنه من المقرر أن يترأس مراسم التسليم والتسلم من جانب حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، نائب رئيس الوزراء”.

وكانت طائرة وفد حكومة الوحدة الوطنية قد وصلت قبل قليل إلى مطار بنينا الدولي، تقل عدد من أعضاء حكومة الدبيبة.

وتحصلت «الساعة 24» على قائمة الحضور من جانب حكومة الوحدة الوطنية، والتي تضم: “حسين القطراني، نائب رئيس الحكومة، خالد مازن، وزير الداخلية، فاخر مفتاح، وزير التخطيط، عمران القيب، وزير التعليم العالي، أبو بكر الغاوي، وزير الإسكان، موسى المقريف، وزير التربية والتعليم، خالد المبروك، وزير المالية، عبد الشفيع الجويني، وزير الرياضة”.

وضمت القائمة عدد آخر من المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية ومرافقي الوزراء، وأعضاء بالفريق الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.