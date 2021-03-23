الحويج: القطاع الخاص داعم ورافد حقيقي للاقتصاد الوطني

أكد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج أن القطاع الخاص هو الداعم والرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني وشريك فعلي للدولة في تنمية الاقتصاد والصناعة المحلية مؤكدا على ضرورة أن يتحمل مسؤولياته الوطنية ويعمل بجانب الجهات المختصة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص مع المواطن.

تصريحات الحويج جاءت خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة بالمناطق واتحاد الصناعة الليبية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وحضور رجال الأعمال من مختلف المناطق.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بحث وضع آلية وضوابط تشكيل غرف التجارة والصناعة بالمناطق وسبل توحيد أسعار السلع بالسوق المحلي والصعوبات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال في توريد السلع والخدمات والسبل الكفيلة بحلحلتها بهدف توفير مخزون استراتيجي للسلع الأساسية بشكل يضمن انسيابها واستقرار أسعارها في السوق المحلي وكذلك وضع آلية لتشكيل الغرف بالمناطق وتعديل وتطوير اللوائح المنظمة لها كما تم طرح إمكانية تفعيل المشروعات المتوقفة بكافة المناطق بالدولة واستئناف العمل بها بالشراكة مع القطاع الخاص.