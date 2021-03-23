وفد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصل بنغازي لإتمام مراسم التسليم والاستلام

بنغازي 23 مارس 2021 (وال) وصل إلى مدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، عدد من السادة أعضاء مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يترأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك لإتمام مراسم التسليم والاستلام من نظرائهم في الحكومة المؤقتة.

واستقبل وفد الحكومة، أعيان وحكماء مدينة بنغازي، ورئيس مجلسها البلدي، وعدد من المسؤولين السابقين بالحكومة المؤقتة، إضافة ضباط من الجيش والشرطة.

ويتجه الوفد لتسلم ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وديوان وزارة الداخلية، وديوان وزارة التعليم، وديوان وزارة الرياضة، وديوان وزارة التخطيط، وعدد من دوواين الوزارات بالحكومة. (وال ـ بنغازي) إ هـ

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