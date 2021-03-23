نداء عاجل.. للدبيبة من أجل إطلاق سراح هنيبال القذافي

وجه المواطن الليبي الزناتي مصباح أحنيش، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، طالبه فيها بالتدخل العاجل والفوري بالعمل على إطلاق سراح المواطن الليبي هنيبال معمر القذافي.

وقال أحنيش في رسالته التي وصفها بالنداء العاجل، مخاطبا رئيس الحكومة إنه “وبحكم معرفتي الشخصية بك قبل عام 2011 وسبق وأن زرتني فى بيتي فى منطقة أبوهادي وبكونك اليوم تمثل الحكومة الليبية وصاحب القرار فيها وكونك رئيس الحكومة المعترف بها بالداخل و التى تمت تزكيتها عن طريق البرلمان الليبي المعترف به دوليًا وأنني لا أمثل أي حزب أو جبهة أو تيار سياسي إنما أناشدك بصفتي الشخصية وعبر صفحتي الخاصة بالتدخل العاجل و الفوري بالعمل على إطلاق سراح الرهينة المختطف فى سجون مليشيات الشيعة اللبنانية المواطن الليبي هنيبال معمر القذافي، البرئ المظلوم الذي تربطني به صلة قرابة و دم و الذي لم تثبت إدانته فى أي قضية جنائية سواء فى داخل ليبيا أو خارجها”.

وأضاف “أناشدك باستكمال الإجراءات التى كان قد بدأها مشكورًا وزير العدل المعتمد من البرلمان المرحوم المبروك قريرة الورفلي وأن تقوم بتكليف السيدة وزير العدل بالتوجه إلى لبنان لهذا الأمر و ألا تعود إلا بالمواطن الليبي هنيبال معمر القذافي حراً طليقًا، أو أن تذهب شخصيًا إلى لبنان من أجل هذا الأمر و فى حالة تم رفض إطلاق سراحه عليك بمخاطبة الجامعة العربية و كل الدول التى لها تأثير دولي لتدويل القضية لكي تجبر الخاطفين على إطلاق سراحه و سوف يسجل لك التاريخ هذا الموقف و هذا العمل الذي يعتبر مساس مباشر بسيادة و كرامة كل مواطن ليبي وسيادة و كرامة الدولة الليبية”.