رقم قياسي للوفيات | تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 23 مارس 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 22 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (360) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4925) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1208) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1780) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (458) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (150) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (173) عينة

6.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (118) عينة

7.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (192) عينة

8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (127) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (38) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (10) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (77) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (48) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (16) عينة

15.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (155) عينة

16.مختبر مستشفى تراغن عدد (30) عينة

17.المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (122) عينة

18.مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (160) عينة

19.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (42) عينة

20.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (19) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ـــ عدد (4024) عينة سالبة

ـــ عدد (901) عينة موجبة ( 688 جديدة + 213 مخالطة )

ـــ نسبة الحالات الموجبة (22.4%)

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 343 حالة جديدة

عدد 55 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 11 حالة جديدة

عدد 73 حالة مخالطة

3.يفرن

عدد 15 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

5.ترهونه

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 33 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.السواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

9.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

10.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

11.وازن

عدد 2 حالة جديدة

12.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

13.بني وليد

عدد 22 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

14.الماية

عدد 10 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 2 حالة جديدة

16.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

17.اسبيعة

عدد 1 حالة جديدة

18.الزهراء

عدد 11 حالة جديدة

19.الزاوية المركز

عدد 11 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

20.سوق الخميس امسيحل

عدد 9 حالة جديدة

21.العامرية

عدد 7 حالة جديدة

22.سبها

عدد 16 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

23.الشاطئ

عدد 42 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

25.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

26.وادي عتبه

عدد 6 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

27.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

28.العربان

عدد 2 حالة جديدة

29.قصر الاخيار

عدد 6 حالة جديدة

30.تراغن

عدد 5 حالة جديدة

31.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

32.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

33.قصر بن غشير

عدد 24 حالة جديدة

34.زواره

عدد 2 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

35.درنة

عدد 4 حالة جديدة

36.سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

37.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

38.درج

عدد 6 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

39.الحوامد

عدد 3 حالة جديدة

40.اجدابيا

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

41.السائح

عدد 1 حالة جديدة

42.فسانو

عدد 6 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

43.نالوت

عدد 8 حالة جديدة

44.خليج السدرة

عدد 3 حالة جديدة

45.طبرق

عدد 16 حالة جديدة

46.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

47.الرجبان

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 1059 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 840 حالة في طرابلس

2.عدد 33 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 63 حالة في سوق الخميس امسيحل

4.عدد 6 حالات في اجدابيا

5.عدد 2 حالة في مسلاته

6.عدد 4 حالات في الخمس

7.عدد 6 حالات في القبة

8.عدد 7 حالات في صبراته

9.عدد 4 حالات في درنة

10.عدد 2 حالة في تازربو

11.عدد 68 حالة في مصراته

12.عدد 4 حالات في درج

13.عدد 4 حالات في الزاوية الجنوب

14.عدد 16 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 51 ) حالة الوفاة

1.عدد 29 حالة في طرابلس … خلال الايام القليلة الماضية

2.عدد 1 حالة في الزنتان

3.عدد 1 حالة في اجدابيا

4.عدد 3 حالات في صبراته

5.عدد 1 حالة في مسلاته

6.عدد 1 حالة في فسانو

7.عدد 6 حالة في درنة

8.عدد 1 حالة في زليتن

9.عدد 2 حالة في سبها

10.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

11.عدد 2 حالة في ترهونة

12.عدد 1 حالة في الاصابعة

13.عدد 1 حالة في جنزور

14.عدد 1 حالة في يفرن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 153411

2.الحالات النشطة : 10427

3.المتعافين : 140420

4.الوفيات : 2564

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