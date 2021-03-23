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“المالية” تسعى لتوحيد السياسة الاقتصادية مع “المركزي”

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، في الاجتماع الأول لوزارات التخطيط والمواصلات، مع محافظ المصرف المركزي.

وبحث المجتمعون بند الميزانية العامة للدولة، وآليات تنفيذها، بالتعاونِ مع المصرف المركزي؛ لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية.

وخلص الاجتماعُ إلى ضرورة تكوين مجلس للسياسات الاقتصادية، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ المصرف المركزي وعضوية الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين.

واتفق الحاضرون على ضرورة العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي؛ لخلق اقتصاد متنوع يهدُف إلى إتاحة فرص عمل للشباب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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