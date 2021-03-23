دفعةٌ من المرتزقة السوريين تُغادر طرابلس

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن دفعةً تضُمّ 120 من المرتزقة السوريين القادمين من سوريا، والموالين لتركيا؛ قد غادرت طرابلس، عبر مطار معيتيقة الدولي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مصادر في مطار معيتيقة، أن المرتزقة المغادرين ينتمون إلى فصيل السلطان مراد، وقد استقلوا طائرة نقل عسكرية غادرت إلى تركيا؛ تمهيدًا لعودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هؤلاء المرتزقة لم يتلقّوا رواتبهم، ومستحقاتهم الشهرية، التي وُعدوا بها.

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