بعد تعطلها سنة.. صيانة وحدة توليد الطاقة في حقل أبوالطفل بجهود ذاتية

أعلنت إدارة حقل أبوالطفل النفطي صيانة وحدة توليد الطاقة بجهود ذاتية، بعدما توقفت عن العمل لأكثر من سنة.

وتعذر حضور مندوبين عن الشركة المصنعة، لتتم أعمال الصيانة عبر الفنيين في الحقل، بورشة الآلات الدقيقة، بعد توفير قطع الغيار، حسب بيان على صفحة الحقل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى إجراء صيانة للضواغط الخاصة بمصنع تسييل الغاز من قبل مهندسي ورشة «التورباين» وورشة الآلات الدقيقة.

وحقل أبوالطفل تديره شركة مليتة للنفط والغاز، ويمكن أن يصل الإنتاج منه إلى نحو 100 ألف برميل من النفط يوميا.

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