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الدبيبة لـ السايح: سندعم المفوضية العليا لتتمكن من إجراء الانتخابات بموعدها نهاية هذا العام

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح. 

جانب من اجاتماع الدبيبة والسايح بمقر المفوضية العليا للإنتخابات

 

اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات، ناقش بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة احتياجات المفوضية وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر القادم، بالإضافة إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على “مشروع الدستور”.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء، دعمه الكامل للمفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام.

كما شدد الدبيبة، على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري للوصول الى الحلول القانونية المناسبة لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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