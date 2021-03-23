صحفي إيطالي: بلادنا تريد أن تلعب دوراً قيادياً في الملف الليبي

أكد ماسيميلانو بوكليني، الصحفي بوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن هناك تحرك أوروبي لافت مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى طرابلس جاءت في توقيت مهم جدا.

وقال بوكليني في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «218»: “إيطاليا تريد أن تلعب دورا قياديا في الملف الليبي في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بهدف دعم الاستقرار والحكومة الجديدة في ليبيا”.

وأضاف “دي مايو سيزور طرابلس مجددا في 25 مارس، رفقة نظيره الفرنسي والألماني ومن الممكن أن يشارك أيضا ممثل الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهذا سيكون شيء مهم جدا، وهذا دليل آخر للتحرك السريع للاتحاد الأوروبي ولكن بقيادة إيطاليا”.

وتابع “الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يدعمون الحكومة الجديدة، لتسهيل العملية السياسية ولتجد حلا لكل المشاكل، فبعد أن خرج دي مايو من مكتب الدبيبة بدقيقة واحدة، دخل الرئيس التنفيذي لشركة إيني للبترول والتي تتواجد منذ زمن في ليبيا، فهي تلعب دورا مهما للاقتصاد في ليبيا، حث ستدعم برنامج الدبيبة لتجد حلال لأزمة الكهرباء”.

واستطرد “ملف الكهرباء لم يحل حتى الآن بسبب وقوع الحرب، لأن ليبيا لم تكن آمنة، والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي يعملون على إنهاء العنف والحرب ومساعدة حكومة الدبيبة، حيث أثق أن رئيس الحكومة الجديدة سينجح في ذلك”.

واستكمل “دي مايو ناقش مع الدبيبة مسألة ترميم المطار القديم في طرابلس، وهناك شركة إيطالية جاهزة لتنفيذ ذلك، فهو مطار مهم للعاصمة الليبية، كما ناقشا مسألة فتح الطريق الساحلي، لأن الجزء الشرقي منه يربط الحدود بين تونس ومصر، وهناك شركة إيطالية جاهزة لإعادة بناء هذا الطريق، ولكن تلك الشركات تنتظر الهدوء الكامل في طرابلس”.