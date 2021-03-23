الفاضلي: قرار إغلاق بعض المدارس دون الرجوع إلى اللجنة العلمية الاستشارية إجراء غير صحيح

ليبيا – قال المستشار بوزارة التعليم بحكومة الوحدة عبد الفتاح الفاضلي إن قرار إغلاق المدارس ببعض البلديات دون الرجوع إلى اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم إجراء غير صحيح، وليس في صالح الطلبة.

الفاضلي وفي تصريح نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الوزارة وضعت خطة للعام الدراسي الحالي، وهي ماضية في استكمال خطتها التعليمية، والامتحانات النصفية على الأبواب، ولا مجال لتأخير الدراسة أكثر من ذلك.

وبين أنه كان الأجدى بالبلديات قبل اتخاذها قرارات الإغلاق، التواصل مع اللجنة العلمية الاستشارية وإطلاعها على البيانات والمؤشرات المسجلة للوباء.

الفاضلي شدد على أنه يفترض أن يكون قرار إغلاق المؤسسات التعليمية آخر قرار بعد منع الأنشطة الرياضية والمناسبات الاجتماعية والأسواق والمقاهي، ومن ثم الحظر العام باستثناء الدراسة، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية