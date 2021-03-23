“السلمي”: الاتحاد الأوروبي له اليد الطولى في معالجة الأمن والاستقرار بليبيا

أثنى مسعود السلمي، أستاذ العلاقات الدولية، على المساعي الأوروبية الأخيرة المؤيدة والمساندة لحكومة الدبيبة، معتبرًا أن ذلك بمثابة دليلًا واضحًا على أن ليبيا بدأت تنهض، وأن الحرب في ليبيا انتهت، وكذلك أن مسألة الأمن والاستقرار في ليبيا أصبح أمرًا مؤكدًا.

وأضاف «السلمي»، في مداخلة تلفزيونية، رصدتها «الساعة24» أن “زيارة وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، استباقية جاءت في الوقت المناسب، سبقتها زيارة للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما يؤكد على أن هناك زخما إقليمياً ودولياً تجاه ليبيا، وهو دليلًا واضحًا على دعم حكومة الدبيبة ويعطيها مشروعية أكثر”.

وتابع؛ أن “هناك علاقات جيواستراتيجية واقتصادية متينة ما بين ليبيا وإيطاليا، وهو دليل واضح على ذلك أن شركة إيني الإيطالية في ليبيا منذ عام 1953 تقريبا، وهذا الأمر يؤكد أن ليبيا دولة محورية واستراتيجية لا يمكن التفريط فيها أو تركها للمشاكل والصراعات “، مردفًا أن “ذلك لا يتعلق فقط بأهمية ليبيا من الناحية الاقتصادية، ولكن لأهميتها الجيوستراتيجية”.

وأكد «السلمي»، أن “الاتحاد الأوروبي أصبح لديه اليد الطولى في معالجة الأمن والاستقرار في ليبيا خاصة، خاصة بعد التحول الذي حدث في السياسية الأمريكية بوصول بايدن، والتناغم الكبير الذي أصبح واضحًا ما بين السياسية الأمريكية والأوروبية”، مستطردًا ” وحتى الأمريكان أنفسهم أصبحوا يعولون كثيرًا على دول الاتحاد الأوروبي وتحديدًا على إيطاليا في عملية الأمن والاستقرار في ليبيا، وهو ما تأكد من خلال دعم عملية إيريني، ومن خلال الاتصالات في هذا الاتجاه”.

وأوضح أن ” الأوروبيين منشغلون بعملية الهجرة غير الشرعية، حيث أصبحت ليبيا معبر أساسي للهجرة غير الشرعية، لذلك العقوبات ما ينجم عنها من استقرار ، ذلك يعني معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بشكل أكبر نجاعة”.