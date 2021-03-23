الدبيبه للسائح: ندعم المفوضية إجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح دعمه الكامل للمفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبه أكد خلال اللقاء الذي جرى بمقر المفوضية العليا للانتخابات على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.

وبحث الدبيبه والسائح احتياجات المفوضية وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر القادم، بإلإضافة إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور .