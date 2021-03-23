«الدبيبة»: الحكومة ستعمل على توفير كافة احتياجات «مفوضية الانتخابات» بشكل عاجل

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بديوان مجلس المفوضية.

حضر اللقاء، عضوا مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب وأبو بكر مردة، والمدير العام يحيى الجديد.

واستعرض اللقاء ملف الانتخابات المقبلة واستعدادات المفوضية لهذا الاستحقاق الوطني ومدى جاهزيتها ومستوى التحضيرات اللوجستية التي تعكف المفوضية على تجهيزها.

وناقش اللقاء الاحتياجات الفنية، لضمان أداء عمل المفوضية وفق أعلى المعايير المهنية.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “أبدى رئيس الحكومة استعداده لدعم المفوضية وطالبها بتحديد احتياجاتها الإضافية بشكل عاجل لكي تعمل الحكومة على توفيرها، وذلك لتهيئة أفضل السبل الممكنة لنجاح هذا الاستحقاق الوطني”.