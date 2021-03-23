نائب رئيس الوزراء: انتهاء مرحلة الانقسام

أكد نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية، وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع ليبيا.

وقدم القطراني في كلمته خلال اجتماع عقد في ديوان رئاسة الحكومة المؤقتة بمدينة بنغازي الشكر لرئيس الحكومة عبدالله الثني والوزراء على ما قدموه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل خدمة ليبيا.

وترأس القطراني اليوم الثلاثاء وفدًا حكوميا، لإجراء مراسم التسليم والاستلام مع الحكومة المؤقتة ضم وزراء الداخلية، والتخطيط، والمالية، والشباب، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتعليم التقني، والاسكان والتعمير، والزراعة.

وكان في استقبال الوفد، مطار “بنينة” ببنغازي، عدد من المسؤولين والشيوخ والوجهاء.