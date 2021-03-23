الزناتي يمنح الضوء الأخضر لإدارة الصيدلة لتوفير الأدوية الكيميائية والعلاج الإشعاعي للأورام

ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الإثنين مع مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية ليلى العربي ورئيس البرنامج الوطني لمكافحة السرطان حسين كاموكا وأعضاء من اللجنة، وذلك لوضع الحلول العاجلة لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي للأورام.

الزناتي منح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الضوء الأخضر لإدارة الصيدلة والبرنامج الوطني لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بأقصى سرعة ممكنة.

وأعطى وزير الصحة تعليماته بأن تكون الشركات والمصانع الموردة من الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، الحاصلة على شهادة الغذاء والدواء الأمريكية وشهادة الأيمو.

الزناتي وفي كلمة له قال: “مرضانا لهم الحق في توفر الدواء من أفضل الشركات”.

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