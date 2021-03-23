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“الدبيبة والسائح” يبحثان التدابير الضرورية لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، وبحث الجانبان احتياجات المفوضية وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر القادم.

وتضمن اللقاء، الذي عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات، مناقشة إمكانية إجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور .

وشدد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، على أنه سيقدم الدعم الكامل للمفوضية حتى تستطيع إنجاز عملية الانتخابات في موعدها المقرر بحلول نهاية هذا العام.

وأكد “الدبيبة” على أهمية فتح قنوات الحوار مع الجهات المختصة بالإطار الدستوري؛ بغرض إيجاد الآليات القانونية اللازمة حتى تستطيع المفوضية تحقيق الهدف وإنجاز المهمة المتمثلة في إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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