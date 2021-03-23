“الاقتصاد” تبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

بحث مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، مع مدير عام صندوق الضمان الائتماني ومدير عام هيئة سوق المال الليبي، ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين؛ وضع آلية عمل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

و قامت الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، بعقد لقاءات مشتركة؛ وذلك لإعداد مقترح تنفيذي لإيجاد نافذة تمويل لمشروعات الباحثين عن عمل أو الراغبين في ترك الوظيفة العامة، وذلك بناءً على توصيات وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، خلال اجتماعه مع ممثلي الجهات التابعة، في وقت سابق.

ويهدف هذا المشروع إلى استقطاب فئة الشباب ودعمها؛ للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتنمية الصناعة المحلية، بحسب بيان الوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية