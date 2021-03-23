اللجنة الاستشارية: الدفعة الأولى من مطاعيم كورونا ستتضمن 300 ألف جرعة من لقاح استرازينكا

ليبيا – أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا حيدر السائح أنه من المفترض أن تصل أول دفعة من لقاح كورونا يوم 29 مارس الجاري من قبل تجمع كوفاكس.

السائح وفي تصريحات لقناة “ليبيا 218” أمس الإثنين أوضح أن الدفعة الأولى من المطاعيم تتضمن حوالي 300 ألف جرعة من لقاح استرازينكا، مشيرًا إلى وجود مشاورات واتفاقيات تبرمها حكومة الوحدة لاستيراد كميات كبيرة من اللقاحات بشكل عاجل.

ولفت إلى أن أعداد المتقدمين على منظومة التسجيل للحصول على اللقاح فاقت الـ400 ألف شخص.

السائح كشف أنه تم الاتفاق على حل لجان كورونا وضمها في لجنة واحدة على مستوى ليبيا، واقتصار دورها على البحث والاستشارة وإعطاء التوصيات والمقترحات فقط.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية