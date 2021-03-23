“وزير الصحة”: الدبيبة تواصل مع شركات لقاح كورونا.. وأتوقع وصوله خلال أسبوعين

التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اليوم الثلاثاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

وقال الزناتي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، رصدتها “الساعة 24″، إن الكبير أبدى استعداده للتعاون مع وزارة الصحة، وتذليل الصعوبات لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد وزير الصحة أن ملف توريد اللقاحات المضادة لكورونا بيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والذي بدوره اتخذ عدة إجراءات وتواصل مع الشركات لتوريد اللقاح، مردفا: “ووضعني عقب تسلمي مهام الوزارة في الصورة”.

وتوقع الزناتي أن تصل اللقاحات خلال أسبوعين من اليوم، إذا لم يستجد شيء بخصوص الشركات.

وأشار إلى أنه تسلم مهام عمله من وزيري الصحة في حكومة الوفاق والمؤقتة، ووُحّدت الوزارة في شرق البلاد وغربها.