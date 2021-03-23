إيقاف الدراسة وغلق المساجد والأسواق 10 أيام في بني وليد

قرر المجلس البلدي بني وليد، اليوم الثلاثاء، إيقاف الدراسة بشقيها الأساسي والثانوي لمدة عشرة أيام مع الاقتصار على تأدية الامتحانات وفقًا للجدول المعد من مراقبة التعليم بني وليد على أن يراعى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة.

ونص القرار رقم «13» المنشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بني وليد بموقع «فيسبوك»، على إيقاف الدراسة بالكليات والمعاهد العليا والتقنية لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد حسب توصيات اللجنة العلمية الاستشارية.

إضافة إلى غلق تام للمساجد والاقتصار على الأذان لمدة عشرة أيام، وغلق تام للأسواق الشعبية وإلزام جميع المحلات التجارية باتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة.

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