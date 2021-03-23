اغنية: زيارة مايو لطرابلس هدفها الحفاظ على مصالح بلاده الحيوية في ليبيا

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي عبد العزيز اغنية إن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لطرابلس هي محاولة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية الحيوية لإيطاليا في ليبيا، في ظل الصراع الأوروبي الأوروبي داخل الاتحاد حول الملف الليبي.

اغنية وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين أوضح أن الخطوة الإيطالية استباقية، ومحاولة للسيطرة على ملفي الغاز والهجرة، بعد أن تمكنت الحكومة الليبية من السيطرة على زمام الأمور، ما دفع إيطاليا لترتيب ملفاتها.

وأكد أن روما لا تستطيع تقديم الكثير للمؤسسات الليبية باستثناء الاعتراف الدولي وتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أن االموسسات الليبية توحدت الآن في إطار عملي، والمؤسسة الوحيدة التي تحتاج إلى إعادة النظر هي المؤسسة العسكرية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية