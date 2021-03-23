ليبيا تشارك في أعمال اللجان التحضيرية لاجتماعات وزراء الداخلية العرب

شـاركـت وزارة الـداخـلـية الليبية اليوم الثلاثاء في أعـمـال اللـجـان الـتحـضـيريـة لأعـمـال الأمـانـة الـعامـة لمـجـلس وزراء الـداخـلـية الـعرب عـبـر الـدوائـر الـمـغلـقة. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى مـناقـشـة ومـراجـعـة بـنـود جـدول الأعـمـال والـتـي تهدف لتـعزيـز ودعـم الـعـمـل الأمـنـي الـعـربـي الـمـشـترك بـمـا يـخـدم مـصـالـح الـدول والأعـضـاء بـمـجلـس وزراء الـداخـلـية الـعـرب. وترأس اللـجـنة الـتحضـيريـة للـمؤتـمـرعـن دولـة لـيبيـا مـديـر مـكـتـب وزيـر الـداخـلـية عـمـيد نور الدين أبو جريدة، وجرى تضمين مـلاحـظـات دولـة لـيبيـا فـي أجـنـدة الأمـانـة الـعامـة للـمؤتـمـر.

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