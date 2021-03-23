“العالمية للملاحة” تسعى لتعزيز التعاون مع شركة “الآنكا”

ناقش رئيس مجلس الإدارة بالشركة العالمية للملاحة، نضال بابة، رفقةَ شركة “الآنكا” التركية للاستشارات، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المتعلقة بالتوكيلات الملاحية والنقل البحري.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بإسطنبول، بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات التركية في مجال التدريب والتشغيل وتطوير الكادر الوظيفي للشركة؛ من أجل مواكبة التطور السريع في عالمِ البحار، وشارك في الاجتماع عضو مجلس الإدارة بالشركة العالمية للملاحة.

وفي وقت سابق، ناقش مجلس إدارة الشركة العالمية للملاحة، خلال اجتماعه الثاني العادي لهذا العام، مشروع الهيكل التنظيمي للشركة.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة، اعتماد الميزانية التقديرية للشركة للعام الحالي، كما استعرض المجتمعون نشاط الشركة والإجراءات المقترحة للنهوض بها وتوسيع نشاطها.

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