شركة الكهرباء: سرقة أسلاك بدائرتي توزيع طرابلس وزليتن

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء سرقة أسلاك كهربائية بدائرتي توزيع طرابلس وزليتن .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن لصوص قاموا يوم أمس الاثنين بالاعتداء على خط التوتة فرعية الوادي وسرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 1000 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير التابعة لإدارة توزيع طرابلس كما جرى الاعتداء على خط ماجر “1” فرعية بجوار محطة 220 زليتن وسرقة أسلاك مسافة 900 متر بدائرة توزيع وسط زليتن التابعة لإدارة توزيع زليتن .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى استمرار ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء.