وزارة الصحة تعلن عن إنشاء لجنة استشارية جديدة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء لجنة استشارية جديدة، تكون وظيفتها تقديم الرأي والمشورة والنصح لكل قيادات الوزارة.

وتضم اللجنة الجديدة 7 أشخاص مكونة من رئيس و6 أعضاء، ومنحت الوزارة للجنة ورئيسها وأعضاءها صلاحيات الاستعانة بما يرونه مناسبا لآرائهم الاستشارية المقدمة لقيادات الوزارة.

وتشمل اللجنة الدكتور عادل عامر رئيسا، والأعضاء الستة هم: د حمزة عبدالله عثمان، ود محمد حسن الفاخري، ود فرج هارون التارقي، ود ميلاد عبدالحميد عبدالعاطي، ود عمر رفعت منصور، وعلي منصور العمامي.