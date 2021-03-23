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وزارة الصحة تعلن عن إنشاء لجنة استشارية جديدة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء لجنة استشارية جديدة، تكون وظيفتها تقديم الرأي والمشورة والنصح لكل قيادات الوزارة.

وتضم اللجنة الجديدة 7 أشخاص مكونة من رئيس و6 أعضاء، ومنحت الوزارة للجنة ورئيسها وأعضاءها صلاحيات الاستعانة بما يرونه مناسبا لآرائهم الاستشارية المقدمة لقيادات الوزارة.

وتشمل اللجنة الدكتور عادل عامر رئيسا، والأعضاء الستة هم: د حمزة عبدالله عثمان، ود محمد حسن الفاخري، ود فرج هارون التارقي، ود ميلاد عبدالحميد عبدالعاطي، ود عمر رفعت منصور، وعلي منصور العمامي.

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وزارة الصحة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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