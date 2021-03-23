المغرب – الجزائر.. التسابق نحو التسلح: هل يؤجج حدة التوتر في المنطقة؟

يتناول برنامج “النقاش المغاربي” في هذه الحلقة العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، حيث يعيش البلدان حربا باردة مستمرة منذ عقود، ولكنها الآن ربما تشهد أسخن فتراتها بسبب عودة النزاع في الصحراء الغربية إلى الواجهة وما رافقه من تحركات عسكرية. كما يتطرق البرنامج للزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ليبيا. وللحديث عن هذين الموضوعين تستضيف دنيا نوار كلا من الصحافي والباحث عبد الله سيديا، المحلل السياسي باسل ترجمان، الكاتب والمحلل الساسي فوزي حداد.

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