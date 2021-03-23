خلاف في المنطقة الشرقية على منصب وكيل وزارة الداخلية

شهدت المنطقة الشرقية، خلال الساعات الماضية، خلافات بين القوى السياسية على منصب وكيل وزارة الداخلية في شرق ليبيا، والتي شملت أعضاء من مجلس النواب والقيادة العامة للقخلاف في المنطقة الشرقية على منصب وكيل وزارة الداخلية

شهدت المنطقة الشرقية، خلال الساعات الماضية، خلافات بين القوى السياسية على منصب وكيل وزارة الداخلية في شرق ليبيا، والتي شملت أعضاء من مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة.

ودخل في دائرة الخلاف سياسيون مستقلون يبحثون عن دور بارز في لتحقيق مكاسب سياسية داخل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وبحسب مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب لـ«الساعة 24»، فإن المستشار “عقيلة صالح” دفع بمرشحه لتولي منصب وكيل وزارة الداخلية وهو العميد “عادل عبدالعزيز العرفي” مدير أمن البيضاء حاليا ومدير أمن بنغازي سابقا، ونجل شقيق عضو الحوار السياسي “مسعود عمر العرفي” من مدينة المرج والمدعوم من عقيلة صالح في الملتقى السياسي.

ومن جهة أخرى وبحسب مصادر متطابقة لـ”الساعة 24″، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن شرق ليبيا يدعمون العقيد “فرج قعيم” آمر القوة الأمنية المعنية بمكافحة الظواهر الهدامة في مدينة بنغازي، لتولي وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية .

ات المسلحة.

ودخل في دائرة الخلاف سياسيون مستقلون يبحثون عن دور بارز في لتحقيق مكاسب سياسية داخل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وبحسب مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب لـ«الساعة 24»، فإن المستشار “عقيلة صالح” دفع بمرشحه لتولي منصب وكيل وزارة الداخلية وهو العميد “عادل عبدالعزيز العرفي” مدير أمن البيضاء حاليا ومدير أمن بنغازي سابقا، ونجل شقيق عضو الحوار السياسي “مسعود عمر العرفي” من مدينة المرج والمدعوم من عقيلة صالح في الملتقى السياسي.

ومن جهة أخرى وبحسب مصادر متطابقة لـ”الساعة 24″، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن شرق ليبيا يدعمون العقيد “فرج قعيم” آمر القوة الأمنية المعنية بمكافحة الظواهر الهدامة في مدينة بنغازي، لتولي وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية .