الدبيبة يؤكد للسايح دعمه الكامل للمفوضية لتمكينها من تنفيذ انتخابات ديسمبر

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم، برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات، احتياجات المفوضية وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر القادم، بإلإضافة إلى مدى إمكانية إجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.

حيث أكد الدبيبة دعمه الكامل للمفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام.

كما شدد على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري للوصول إلى حلول قانونية تمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.

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