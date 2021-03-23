إتمام مراسم التسليم والاستلام بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية

أعلنت الحكومة المؤقتة إتمام مراسم التسليم والاستلام بين عدد من وزارات حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المؤقتة في بنغازي.

وأعرب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني خلال استقباله وفد حكومة الوحدة الوطنية في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة بوعطني عن أمله في نجاح الحكومة بإنهاء حالة الانقسام السياسي الذي كانت تشهده ليبيا منذ سنوات مؤكدا أن الحكومة قدمت خدماتها في ظل عدم وجود إيرادات، لافتا لوجود العديد من المشاريع التي قامت الحكومة بدراستها وتجهيزها ليتم تنفيذها لاحقا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم وجود التمويل اللازم لتنفيذها.

وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف أنحاء ليبيا.

ووصلت إلى مطار بنينا الدولي طائرة تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، يرافقه وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.

واستقبل وفد الحكومة أعيان وحكماء مدينة بنغازي، ورئيس مجلسها البلدي، وعدد من المسؤولين السابقين بالحكومة الليبية، إضافة ضباط من الجيش والشرطة.

وبينت الحكومة أنه وزير الداخلية العميد خالد التيجاني مازن، تسلم مهامه من وزير الداخلية السابق المستشار إبراهيم بوشناف بحضور عدد من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة من المنطقتين الشرقية والغربية.