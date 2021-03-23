إتمام مراسم التسليم والاستلام بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية

أعلنت الحكومة المؤقتة إتمام مراسم التسليم والاستلام بين عدد من وزارات حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المؤقتة في بنغازي.
وأعرب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني خلال استقباله وفد حكومة الوحدة الوطنية في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة بوعطني عن أمله في نجاح الحكومة بإنهاء حالة الانقسام السياسي الذي كانت تشهده ليبيا منذ سنوات مؤكدا أن الحكومة قدمت خدماتها في ظل عدم وجود إيرادات، لافتا لوجود العديد من المشاريع التي قامت الحكومة بدراستها وتجهيزها ليتم تنفيذها لاحقا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم وجود التمويل اللازم لتنفيذها.
وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف أنحاء ليبيا.
ووصلت إلى مطار بنينا الدولي طائرة تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، يرافقه وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.
واستقبل وفد الحكومة أعيان وحكماء مدينة بنغازي، ورئيس مجلسها البلدي، وعدد من المسؤولين السابقين بالحكومة الليبية، إضافة ضباط من الجيش والشرطة.
وبينت الحكومة أنه وزير الداخلية العميد خالد التيجاني مازن، تسلم مهامه من وزير الداخلية السابق المستشار إبراهيم بوشناف بحضور عدد من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة من المنطقتين الشرقية والغربية.
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