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مؤسسة سلفيوم تقترح إعادة إنتاج فكرة “لجنة فبراير” وتشكيل “لجنة ديسمبر” لوضع قاعدة دستورية للإنتخابات

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اقترح رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث جمال شلوف تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة ديسمبر”، يهدف عملها لحلحلة المسار السياسي، وعقد الانتخابات في موعدها.

شلوف وفي حديثه إلى موقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء أرجع إطلاق المبادرة إلى انتهاء عمل لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري التي عقدت عدة اجتماعات على مدار 60 يومًا، للتوصل إلى مخرج دستوري للانتخابات، لكن المدة انتهت دون التوصل إلى حل.

ونبه إلى تصريح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بأن الانتخابات ستؤجل إذا لم يتم التوصل مبكرا، قبل منتصف العام الجاري، إلى مسار دستوري وقانوني لها.

وأشار شلوف إلى أن “لجنة ديسمبر” هي إعادة إنتاج لفكرة “لجنة فبراير” التي تمكنت من إنهاء الأزمة الدستورية عام 2014، وأنتجت التعديل السابع للإعلان الدستوري، وقانون انتخاب مجلس النواب، الذي أوصل البلاد إلى إجراء انتخابات نواب البرلمان في يوليو 2014.

وتيمنًا بموعد الانتخابات الحالية في ديسمبر، رأت مؤسسة سلفيوم أن التسمية الأنسب للجنة هي “لجنة ديسمبر”، واقترحت أن تضم قامات قانونية لبحث الخروج من الأزمة الدستورية الحالية.

وعن المستفيد من عرقلة الانتخابات، عقّب شلوف قائلًا: “كل الأطراف التي ترغب في التمسك بالسلطة وبقاء الفساد والفوضى والنهب الممنهج، تسعى لعرقلة الوصول إلى الانتخابات في موعدها، وافتعال الأزمات والمشاكل وتجاهل المسار الدستوري؛ لأن بدونه لن يكون هناك أساس قانوني ودستوري للوصول للانتخابات”.

وتابع: “الميلشيات دومًا هي المستفيد الأول من استمرار حالة التوتر والانقسام السياسي؛ لتحقيق نهبها الممنهج للمال العام الليبي وسرقاتها وتحكمها في القرارين الاقتصادي والمالي، وستسعى عبر شركائها من التيارات الأيدولوجية والسياسيين الفاسدين إلى تعطيل الوصول للاستحقاق الانتخابي”.

ولفت شلوف إلى أن الشارع السياسي الليبي منقسم حول المسار الدستوري الأمثل، قائلًا: “قاعدة دستورية يقرها مجلس النواب؟ أم إعلان دستوري معدل؟ أم استفتاء أولًا على مشروع الدستوري الذي أعدته الهيئة التأسيسية سابقًا؟”.

شلوف اختتم قائلًا: “أفضل الاعتماد على قامات قانونية ودستورية وفكرية قادرة على تقييم الواقع السياسي بكل تعقيداته، وإنتاج مسار دستوري توافقي يقبل به الجميع”، معتبرًا أن أهمية وقيمة أي مسار دستوري هو أن يكون مقبولًا ومحل رضا، حتى يتسني للجميع المشاركة فيه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الدستور اولا او البرلمان اولا لعبة اخوانية قديمة اثبتت فشلعا فى مصر عام 2011 عندما قال الاخوان البرلمان اولا بينما طالبت باقى القوى بالدستور اولا لانها لم تكن جاهزة للانتخابات عكس الاخوان فى ذلك الوقت المهم تم عمل استفتاء فى 19 مارس 2012 سموه غزوة الصندوق مع كان خازوق فى مؤخرة مرسيهم الاهطل وقالوا من يصوت بنغم يدخل الجنة ومن يصوت ب لا يدخل النار مع ان جميع الاستفتاءات نتيجتها دائما نعم المهم ان نتيجة هذا الاستفتاء منحت المجلس الاعلى للقوات المسلخة تفويضا شعبيا لاصدار اى اعلان دستورى وكسب الاخوان اغلبية بالبرلمان ولكن المجلس العسكرى حله واصدر اعلان مكبل لصلاحيات مرسى وجعله يتخبط حتى اسقطه الشعب والمضحك حقا انه كان هناك دستور توافقى وقعت عليه جميع قوى المعارضة فى مصر بما فيها الاخوان وقدموه لمبارك عام 1992 واعلنوه فى مؤتمر صحفى عالمى بمقر حزب الوفد ووضع هذا الدستور نخبة من جهابزة القانون فى مصر اهمهم زميلى فى العمل السياسى القصير المكير حلمى مراد الذى عرف باسمه وينص على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وبالتالى كان سيكون مقبولا من السلفيين ايضا .وكان هذا الدستور المرجع الرئيسى لدستور 2012 ومن بعده 2014 فى مصر .
    ولحل مشكلة الدستور فى ليبيا ودون تعديل الانتخابات يجب عرض مسودة الدستور على البرلمان لاقراره او تعديل مواده بعد ان يتم اقرار اى مادة باغلبية الثلثين واعادة صياغة المختلف عليه حتى يخرج دستور كامل بموافقة ثلثى اعضاء مجلس التواب يطرح فى استفتاء متزامن مع الانتخابات وسيكون مقبولا من الشعب بعد التعديل من نوابه وبعد ذلك مجلس النواب الجديد من حقه تعديل الدستور بنفس الالية

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