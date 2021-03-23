ليبيا تـشـارك بالاجـتمـاعـات التحضيرية لـمجـلـس وزراء الـداخـلـية الـعـرب

شـاركـت وزارة الـداخـلـية بـحكـومـة الـوحـدة الـوطـنـية فـي أعـمـال اللـجـان الـتحـضـيريـة لأعـمـال الأمـانـة الـعامـة لمـجـلس وزراء الـداخـلـية الـعرب الـيـوم الـثلاثـاء عـبـر الـدوائـر الـتلفـزيـونـية الـمـغلـقة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن هـذه الـمـشاركـة شهدت مـناقـشـة ومـراجـعـة بـنـود جـدول الأعـمـال، والـتـي كـان الـهـدف مـنـها تـعزيـز ودعـم الـعـمـل الأمـنـي الـعـربـي الـمـشـترك، بـمـا يـخـدم مـصـالـح الـدول والأعـضـاء بـمـجلـس وزراء الـداخـلـية العرب.

وأشار البيان إلى أن مـديـر مـكـتـب وزيـر الـداخـلـية، العميد نور الدين أبو جريدة، رأس اللـجـنة الـتحضـيريـة للـمؤتـمـر عـن دولـة لـيبيـا، لافتا إلى أن مـلاحـظـات دولـة لـيبيـا ضمنت فـي أجـنـدة الأمـانـة الـعامـة للـمؤتـمـر.