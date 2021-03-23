المشري: لدينا تحفظات على الميزانية المقترحة والإيرادات المالية المقدمة من حكومة الوحدة

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن المجلس سيعمل على تسهيل كافة الإجراءات لحكومة الوحدة الوطنية دون عرقلتها، رغم وجود تحفظات على الميزانية المقترحة والإيرادات المالية.

المشري وفي كلمة له خلال مناقشة مجلس الدولة الاستشاري لقانون الميزانية العامة لحكومة الوحدة، أوضح أنه سيتم تدوين الملاحظات لعرضها ومناقشتها خلال جلسة الخميس القادم، ومن ثم إحالتها إلى حكومة الوحدة، التي ستحيلها بدورها إلى البرلمان لاعتماد الميزانية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية