متابعة آخر التحضيرات للمؤتمر العلمي الأول حول الإعلام والانتخابات

تابعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الأول حول الإعلام والانتخابات، آخر الاستعدادات لانعقاد المؤتمر المقرر إقامته في شهر مايو القادم، إضافة إلى الاطلاع على المشاركات الواردة من مختلف الجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برئاسة، النعمي العالم، وحضور لفيف من المسؤولين، لمناقشة تفاصيل الخطة الإعلامية المعدة للمؤتمر، إلى جانب تناول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية، تأهبا للانتخابات المنتظرة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

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