الزناتي يبحث مع الكبير سبل التعاون لدعم جهود وزارة الصحة

ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء بوزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي.
وبحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي يأتي الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق لإنجاح برنامج حكومة الوحدة الوطنية ودعم جهود وزارة الصحة.
ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء بوزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي.
وبحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي يأتي الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق لإنجاح برنامج حكومة الوحدة الوطنية ودعم جهود وزارة الصحة.
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