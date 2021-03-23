ليبيا الان

الزناتي يبحث مع الكبير سبل التعاون لدعم جهود وزارة الصحة

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء بوزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي.

وبحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي يأتي الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق لإنجاح برنامج حكومة الوحدة الوطنية ودعم جهود وزارة الصحة.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك